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Політичні еліти РФ в паніці - суспільство хоче їх розтерзати: Подоляк пояснив, як на це вплинув заколот Пригожина

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Політичні еліти РФ в паніці - суспільство хоче їх розтерзати: Подоляк пояснив, як на це вплинув заколот Пригожина

Подоляк прокоментував паніку російських політичних еліт / Фото: Getty Images

На думку Подоляка, Росія насправді є слабкою та гнилою всередині.

Російські політичні еліти в паніці через те, що розлючений народ хоче розтерзати їх. Заколот Пригожина показав, наскільки РФ слабка та гнила зсередини.

Про це в ефірі телеканала FreeДом розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Невдалий заколот ПВК "Вагнер" означив те, якою Росія насправді є: абсолютно слабкою, абсолютно гнилою зсередини, абсолютно відсутньою з погляду силової та управлінської вертикалі і абсолютно нікчемною, боягузливою елітою. Крім того, цей невдалий заколот показав, яким насправді є російське суспільство. Це суспільство люто ненавидить свою нинішню еліту, це суспільство хоче не ціннісну революцію, воно хоче прийти до будинків представників еліт і роздерти їх”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що перемовини щодо обміну полоненими з російською стороною тривають напружено та щодня

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Дата публікації
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