"Політично він уже програв": президент Польщі заявив, що Путін не виграє війну в Україні

Політично Путін уже програв цю війну, каже Дуда.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Володимир Путін, який розпочав війну в Україні, політично уже програв її, а у військовому плані він її не виграє.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю ВВС.
"Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви питаєте мене, чи Путін може використовувати хімічну зброю, я думаю, що Путін може використовувати будь-що прямо зараз, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації. Політично він уже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє", - сказав польський президент.
Раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.
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