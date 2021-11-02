Politico: Росія зосереджує війська та техніку на кордоні з Україною (фото)

Politico: Росія зосереджує війська та техніку на кордоні з Україною (фото)

На знімках — танки, самохідні гармати та військовий персонал.

У Мережі з'явилися супутникові фотографії, на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Про це пише американське видання Politico.

Satellite image ©2021 Maxar Technologies Politico

"Нові комерційні фотографії, зроблені супутником у понеділок, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною", — йдеться у видання.

Satellite image ©2021 Maxar Technologies Politico

Але водночас у тексті статті зазначається, що знімки, які, на думку ЗМІ, свідчать про нарощування Росією танків, самохідних знарядь та військового персоналу, були зроблені в районі російського міста Єльня, що знаходиться в Смоленській області, що межує з Білоруссю, а не з Україною.

Satellite image ©2021 Maxar Technologies Politico

Видання стверджує, що війська, що включають 1 гвардійську танкову армію, почали перебазуватися в цей район наприкінці вересня з інших російських регіонів.

Також згідно з аналізом британського видавництва Jane's, на який посилається Politico, 4-та танкова дивізія Росії була перекинута в райони Брянська та Курська.

Раніше повідомлялося, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною – чиновники США та Європи із занепокоєнням фіксують нерегулярне переміщення техніки та військовослужбовців. Про це писала Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув 19 жовтня до Києва, заявив, що Україна має право сама визначати свою зовнішню політику і жодна інша держава не може заборонити вступити до НАТО.

Раніше представник президента РФ Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО найгіршим сценарієм, який змушує Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.

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