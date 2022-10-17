Політика Китаю щодо Росії може змінитися: експерт розповів, коли і як

Поразка Росії у війні проти України може "підштовхнути" Китай до активних дій щодо РФ.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський 24 каналу.

На його думку, Пекін може також використати ідеологічні наративи Кремля на свою користь.

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"Після перемоги України найближчим часом розпочнеться період смути в Росії й ослаблення центральної влади. Після цього Китай потурбується про кілька мільйонів китайськомовних працівників, які проживають між Тихим океаном і "Північним морем" – так китайці називають озеро Байкал", - висловився публіцист.

Піонтковський висловив припущення, що для Китаю - це буде питанням "відновлення історичної справедливості". За його словами, може бути така ситуація, що Пекін спробує повернути "всіх китайськомовних й близьких за духом росіян".

"Всім росіянам буде зле й Китай захоче всіх китайськомовних й близьких за духом росіян повернути, які полюбляли говорити у Росії 8 років тому, до "рідної китайської гавані". Тому цим російським громадянам і "допоможуть", – додав Піонтковський.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Китай ставиться до Росії, як до свого васала, і якщо в РФ почнуться процеси розпаду, Пекін буде зацікавлений створити на її землях кілька маріонеткових держав. Проте Клімкін зазначив, що сьогодні Китай незацікавлений у поразці Путіна у війні з Україною.

Своєю чергою, нинішній ччільник МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що сьогоднішня позиція Китаю, який не поспішає допомагати Росії, вигідна Україні

"Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звісно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Чи хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звісно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція – це позиція, з якою ми можемо працювати".

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