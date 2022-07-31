Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Політики і ЗМІ повідомили про загибель мільярдера Вадатурського під час обстрілів Миколаєва

Дата публікації
Перегляди
15к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Політики і ЗМІ повідомили про загибель мільярдера Вадатурського під час обстрілів Миколаєва

Фото: УНІАН

У ніч проти 31 липня російська армія завдала масованих обстрілів по Миколаєву. 

Під час ворожої атаки на Миколаїв загинув український бізнесмен Олексій Вадатурський. Він - власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон".

Про смерть Вадатурського у соцмережах повідомляють депутати та бізнесмени.

Про смерть аграрія на своїй сторнці у Facebook пише Ярослав Литвин, депутат Рокитнянянської селищної ради.

Про смерть одного з найбагатших українців повідомляє і колишній нардеп Артем Вітко. 

Допис про трагічну загибель Вадатурського з'явився і на сторінці підприємця та політика Івана Чайківського. "Під обстрілами в Миколаєві загинув справжній патріот, Герой України, Людина з великої букви - Олексій Вадатурський. Великої душі чоловік, який фанатично працював, щоб Миколаївщина і вся Україна процвітала, ставала економічно незалежною", - йдеться у його повідомленні.

Про загибель власника "Нібулон" пише і ексдепутат Миколаївської міської ради В'ячеслав Апанасенко.

Про те, що під час обстрілів Микоалєва загинув власник "Нібулона", пише місцеве видання "Новини-N". Про смерть Вадатурського ресурсу повідомило джерело у Миколаївській міській раді.

ТСН.ua наразі перевіряє фнормацію про загибель бізнесмена Олексія Вадатурського. Офіціна влада поки не прокоментувала інформацію, що з'явилася.

Олексій Опанасович Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у с. Бенцарі Одеської області. Навчався в Одеському технологічному інституті ім. Ломоносова. Він, зокрема, працював заступником начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів. 1991-го став  генеральним директором сільськогосподарського підприємства "Нібулон". У червні 2020-го видання "Forbes Україна" оцінило статки Вадатурського в 450 мільйонів доларів.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Вночі місто обстріляли касеними снарядами. Зранку, за попередньою інформацією, по Миколаєву запустили ракети С-300.

Читайте також:

Обстріли регіонів за 31 липня: найсильніша атака на Миколаїв та вибухи в Харкові

Обстріли регіонів за 31 липня: найсильніша атака на Миколаїв та вибухи в Харкові
Наступна публікація