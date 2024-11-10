Політолог назвав дату, коли очікувати на перемовини Трампа із Путіним

Російський диктатор може погодитися на переговори після інавгурації Дональда Трампа й роботи нової адміністрації.

Про це розповів політолог Віктор Бобиренко в етері Еспресо.

За словами Бобиренка, дехто із західних політиків уже заявляє про дату припинення вогню і початку переговорів. Однак, наразі невідомо, чи Путін погодиться на це. Політолог вважає, що росіяни будуть випробовувати українців до кінця зими.

"Путін переконаний, що зараз він сильніший і що вони можуть прорвати фронт й заподіяти шкоду тилу, зокрема, ударами по енергетичній інфраструктурі. Саме через це вони зараз мало застосовують крилаті та балістичні ракети. Зрозуміло для чого це робиться. Вони накопичують ракети, щоб потім спробувати максимально вдарити по нашій енергетиці", - зауважив Віктор Бобиренко.

Як зауважив політолог, Путін може погодитись на переговори й ініціативи Трампа лише після інавгурації новообраного президента США.

"Так, нас хочуть помирити. Втім, чи хоче цього російський диктатор Путін. Тільки тоді, коли Путін зрозуміє, що війна це не вихід, а це може статись наприкінці зими, то тоді дійсно він може піти на переговори. Зараз вони йому не потрібні. Трамп ще не вступив на посаду президента, а інавгурація відбудеться лише 20 січня", - заявив політолог.

Віктор Бобиренко зауважив, що російський диктатор цілком ймовірно вступить у перемовини саме після 20 січня. Зокрема, в адміністрації Трампа ще будуть призначати нових людей на відповідні посади два-три тижні.

«Тому, фактично, ми отримаємо якісь серйозні результати переговорів й ініціатив Трампа десь ближче до третьої річниці вторгнення Росії. Тобто, посеред лютого, або ближче до весни", - зауважив Бобиренко.

Нагадаємо, РФ зібрала 50 тисяч російських і північнокорейських військових, готуючись розпочати наступ у Курській області.

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