Політолог назвав найгірший і найкращий сценарії для Путіна

Експерт розповів, чого боїться кремлівський диктатор та чого очікує від війни проти України.

Політолог Микола Давидюк назвав найгірший і найкращий сценарії розвитку подій для російського президента Володимира Путіна.

Про це він розповів у інтерв'ю НВ.

Так, за його словами, негативні настрої росіян можуть призвести до масових протестів у країні, і саме цього так боїться Путін.

"Найгірший сценарій для нього, – якщо почнуться бунти. Він їх дуже боїться. Саме тому йдеться про часткову мобілізацію. І це може завершитися переворотом у Росії. Це буде найжалюгідніше завершення правління самого Путіна, бо його повалять вчорашні прихильники. За всієї бравади йому буде складно придушувати повстання, якщо дійде до розстрілів, хоча він цілком здатний. Особливо на масові теракти, звинувативши у цьому українців", - вважає Давидюк.

Найкращим варіантом для Путіна політолог назвав захоплення всього Донбасу та оголошення про завершення "спецоперації", після чого він міг би "повернутися до звичнішого формату шантажу та залякування України продовженням війни".

Нагадаємо, у Росії після оголошення мобілізації стали частіше горіти військкомати.

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