Політолог назвав справжню мету ракетних ударів Путіна по Україні перед Новим роком

У Росії розуміють, що їм не вдається залякати українців, тому вони обстрілюють Україну та відразу висвітлюють у новинах для простих росіян.

Політолог Олег Саакян вважає, що ракетні передноворічні удари Путіна по Україні є для росіян, аби показати так звану могутність очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це для 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян.

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"Завдання було абсолютно не воєнного плану. Ключовим отримувачем цього сигналу не був пересічний українець. Це вже не обстріл, щоб нас залякати. Росіяни розуміють, що це не вдається, а лише посилює рівень люті в Україні. Ціль обстрілу – для внутрішнього російського споживача. Саме через це обстріли завжди супроводжуються пропагандистським висвітленням, одразу публікують відео пусків ракет. Заявляють, що в Україні всі без електрики, у всіх паніка, – розповів Саакян., – сказав політолог.

Експерт зазначив, що Владімір Путін таким чином хоче продемонструвати свою велич. Диктатор виправдовується перед російським суспільством.

"Цей обстріл розпочався, коли в соцмережах поширили привітання Путіна. Росіяни поширювали його й інформацію про пуски ракет", – додав Саакян.

Ракетна атака Путіна по Україні 31 грудня: що відомо

31 грудня Російська Федерація масовано обстріляла ракетами українські міста. Найбільше постраждав Київ. Ракети запускали як комплекси наземного базування, так стратегічна авіація із Каспійського моря.

Український президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари Росії та запевнив, що "держава-терорист РФ не отримає прощення".

За попередніми даними, 31 грудня окупанти випустили по Україні понад 20 крилатих ракет. ППО ліквідувала 12 із них.

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