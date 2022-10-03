Політолог назвав три країни, які можуть бути проти вступу України до НАТО

Деякі члени Альянсу можуть виступати проти вступу України до оборонного союзу.

Це можуть бути Угорщина, Болгарія та Туреччина. Дискусія щодо вступу України до НАТО потрібна вже зараз, щоб чітко зрозуміти, хто підтримує Україну, а хто є "засланим козачком" Путіна.

Про це в етері "Еспресо" сказав політолог Володимир Воля.

Політолог вважає, що три країни НАТО - Угорщина, Туреччина та Болгарія будуть точно проти вступу України до Альянсу. Щодо інших - це покаже, кого насправді вони підтримують у війні проти України.

"Ми маємо початок нового офіційного обговорення, у рамках Альянсу, можливості вступу України до НАТО. Нашу заявку повинні як мінімум розглянути, тобто зібратися офіційні представники всіх держав і дати якусь відповідь Україні", - зазначив політолог.

Володимир Воля наголосив, що було б добре, якби НАТО надало Україні особливий формат партнерства перед вступом до Альянсу.

Нагадаємо, Зеленський подякував країнам Центральної та Східної Європи за підтримку членства України у НАТО.

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