Політолог розкрив деталі "Плану перемоги України": з чого він складається

Український план перемоги не одномірний, а комплексний документ з п'ятьма основними пунктами, кожен з яких виконує свою роль і має окреме завдання.

Про це в етері телемарафону розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Це не просто якийсь одномірний план, який можна або ухвалити, або відхилити - ні. Там є різні пункти. Президент Зеленський вже сказав, що є чотири основних пункти та один додатковий. Кожен пункт має своє призначення і завдання. І кожен пункт має своє наповнення", - сказав він.

Фесенко пояснив, що один з пунктів плану перемоги України стосується зброї. За його словами, вже найближчим часом Україна може отримати деякі види озброєння, які передбачені цим планом, у нових пакетах військової допомоги. Водночас інші види зброї потребуватимуть додаткової підготовки або уточнень щодо можливості їх надання, що може відбутися пізніше. Деякі види озброєння ще потрібно виготовити, і це може статися лише наступного року.

Окрім військових аспектів, у плані є й політичні та економічні пункти, виконання яких також залежатиме від рішень Конгресу США. Наприклад, продовження воєнної та фінансової підтримки України потребує його схвалення. Політолог зазначив, що виконання окремих пунктів плану перемоги може тривати кілька місяців або й до наступної президентської адміністрації США.

Фесенко також додав, що важливим аспектом плану є можливість завдання ударів далекобійною зброєю по території Росії, і це питання вже активно обговорюється між Україною, США та Великобританією. Він вважає, що це стане однією з головних тем переговорів між президентами Зеленським і Байденом.

Політолог підкреслив, що наразі надзвичайно важливі контакти з лідерами країн Глобального Півдня в контексті підготовки другого саміту миру, де Київ буде просувати свої інтереси щодо завершення війни.

Нагадаємо, президент Зеленський заявляв, що так званий "План Перемоги", з яким він ознайомить президента США Джо Байдена наприкінці вересня, буде реалізований, якщо західні партнери ухвалять низку важливих рішень до кінця цього року.

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