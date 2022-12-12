Політолог розповів про головну умову реалізації формули миру Зеленського та фатальну помилку Путіна

Головна умова реалізації запропонованої президентом України Володимиром Зеленським формули миру - це перемога у війні з Росією.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав політолог Володимир Фесенко.

“Головна умова імплементація цієї формули - перемога над Росією. Витіснення російських окупаційних військ з нашої території - ось це перший головний крок у реалізації формули миру", - зазначив політолог.

За його словами, потім потрібна міжнародна конференція за участю представників країн СНД.

"Однак думаю, що можна і ті країни “Великої двадцятки”, які захочуть у цьому брати участь… Природно, участь таких ключових гравців для європейської безпеки, як Євросоюз і НАТО. Але і в тому вигляді, в якому Росія буде на той момент, на мій погляд, що Росія теж може і повинна брати участь у такій конференції для того, щоб розв’язати стратегічні питання забезпечення гарантій безпеки вже не тільки для України на перспективу, але насамперед для того, щоб не було повторення тієї війни, щоб будь-яке мирне врегулювання нинішньої війни не стало паузою перед новою війною”, - сказав він.

Політолог зазначив, що для здійснення формули миру Зеленського потрібна нова архітектура європейської глобальної безпеки.

“Тобто розв’язання проблеми не тільки для України, а забезпечення різних видів безпеки, включно з продовольчою та енергетичною безпекою, як у регіоні, на європейському континенті, так, я думаю, і загалом, оскільки постане питання про реформування таких організацій, які покликані забезпечувати міжнародну безпеку, як ОБСЄ в Європі, ООН загалом у світі. І ось якраз принципи формули миру президента Зеленського, вони дають таку можливість”, - сказав Фесенко.

За словами політолога, Путін зробив фатальну помилку, почавши війну, але можливість якогось мирного врегулювання ще зберігалася до моменту спроби Росії анексувати чотири українські регіони.

“Потім, коли вже Путін пішов на незаконну анексію чотирьох тимчасово окупованих регіонів України, - все, навіть теоретично зникла можливість якогось мирного врегулювання, якогось взаємоприйнятного компромісу. І взагалі історія з Путіним зайвий раз показує, що необмежена влада диктатора і його агресивні інстинкти, амбіції зрештою призводять до таких трагічних наслідків", - додав Фесенко.

Він наголосив, що таких диктаторів треба ставити на місце військовими поразками.

"Інших варіантів просто не існує. І дуже добре, що все більше міжнародних закордонних політиків це розуміють. Ілюзій все менше”, - сказав політолог.

Нагадаємо, раніше говорили про те, що диктатор Путін може наважитися на застосування ядерної зброї.

Так, військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор знову почав погрожувати ядерною зброєю.

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