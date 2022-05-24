Політолог розповів про настрої в Росії: "люди, менш оптимістичні щодо Путіна, очікують поганого кінця"

Російський політолог Федір Крашенінніков заявив, що багато жителів РФ на сьогодні вже втомилися від політики президента Володимира Путіна та чекають на хоча б якесь якнайшвидше закінчення війни проти України.

Коли війна в Україні триває вже так довго, всі в Росії вже приблизно зрозуміли, що нічого хорошого не виходить і що далі, то гірше.

Про це Крашенінніков розповів в ефірі телеканалу FreedomUA.

Він висловив думку, що основне почуття, яке росіяни відчувають зараз, це відчуття "втоми, що зростає, від усього цього".

"Причому це відчувають люди з різних сторін, в тому числі люди, які спочатку були готові підтримати цю війну, тому що вони до кінця не розуміли або не хотіли розуміти, що відбувається. Тепер, коли все це триває так довго, всі вже приблизно зрозуміли, що нічого хорошого не виходить, що що далі, то гірше", – розповів російський політолог.

За його словами, серед росіян досі є ті, хто сподівається, що Путін якось "вирулить" і що війна скоро закінчиться "чимось хорошим".

"А люди, менш оптимістичні щодо Путіна, очікують поганого кінця і думають: "Боже мій, нехай це хоч якосьшвидше скінчиться", тому що неможливо нескінченно жити у цьому ритмі", – розповів Крашенінніков.

Нагадаємо, як повідомив голова української військової розвідки Кирило Буданов, Путін хворий на рак та на ще кілька недуг. Проте він ще проживе кілька років.

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