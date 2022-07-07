Політолог розповів, якою буде підтримка України Британією після відставки Джонсона

Британія буде підтримувати Україну навіть у разі відставки Джонсона, який неабияк допомагає Києву перемогти країну-нападницю.

Про це повідомив політолог Володимир Фесенко під час інформаційного телемарафону.

"Навіть, якщо Борис Джонсон піде у відставку, політика Великої Британії стосовно України і стосовно війни Росії проти України не зміниться. Підтримка буде й надалі, тому що це відповідає національним інтересам Великої Британії, і це консенсусна позиція і британських еліт, і провідних держінституцій", - сказав Фесенко.

За його словами, причини відставки Джонсона не пов'язані з Україною чи війною Росії проти України.

"Це саме криза від тенденції всередині Консервативної партії, загострення внутрішньопартійної боротьби. Сам Борис Джонсон став прем'єром завдяки зміні балансу інтересів всередині фракції і керівництві Консервативної партії, а зараз навпаки – баланс проти нього", - пояснив політолог.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон йде у відставку з поста лідера Консервативної партії. На посаді очільника уряду він залишиться до осені 2022 року.

Як повідомлялося, у британському уряді на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів, виникла урядова криза. Міністри масово йдуть у відставку та закликали піти з посади Джонсона. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Це уже не вперше, коли британський уряд вимагає відставки Джонсона. У квітні 2022 року 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти з посади. Тоді британському прем'єру вдалося залишитися. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

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