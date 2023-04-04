Політолог відповів, чи розв'яже Китай нову війну, зважаючи на досвід Росії

У Китаї вивчають помилки Росії у розв'язаній нею війні проти України.

У Китаї не очікували, що війна розв'язана Росією проти України так сильно вплине на її економіку.

Про це офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець розповів у новому випуску програми "Аргумент".

За його словами, після цього Пекін ухвалив рішення про те, чи починати нову війну.

"Китай перебуває в стані економічної рецесії, Сі Цзіньпін не готовий для того, щоб розв'язувати зараз, найближчий рік як мінімум, нову війну. Він не готовий до цього в економічному і військовому плані", — зазначив Березовець.

Зокрема візит китайського лідера до Москви відбувся, зокрема, і задля того, щоб оцінити, як постраждала економіка Росії та чому не впоралася російська військова машина.

"І вони переконалися, що зараз в Китаї не все так добре. Зараз вони розгортають десятки пунктів по всій країні в найбільших містах для того, щоб набирати військове поповнення. Вони будують бомбосховища. Вони збільшили військовий бюджет до 225 млрд доларів", — каже офіцер ЗСУ.

Утім, це все не свідчить про те, що Китай готується до війни.

"Але він готується до протистояння, він буде зміцнювати систему оборону", - зауважує політолог.

Раніше ми повідомляли, що у Китаї вивчають помилки Росії у розв'язаній нею війні проти України. Зокрема, для китайської армії війна в Україні стала "випробувальним полігоном".

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