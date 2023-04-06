"Політрук у рясі": патріарх Кирило призначив "головного військового священника" в Україні

Скандальний священик неодноразово відвідував окуповані терорії ще від 2014 року, у Криму підбурював наших військових до зради.

Глава РПЦ патріарх Кирило призначив "головного військового священника", який відповідатиме за роботу з окупантами, що воюють в Україні.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Відповідальним за "духовну" пропаганду серед російських окупантів призначили клірика Санкт-Петербурзької єпархії РПЦ протоієрея Димитрія Василенкова.

"Патріарх Кирил підписав указ про призначення протоієрея Димитрія Василенкова, клірика Санкт-Петербурзької єпархії, що несе слухняність голови Відділу по взаємодії з козацтвом Санкт-Петербурзької єпархії, ...головним військовим священиком духовенства, який опікується співробітниками військових структур проведення "спеціальної військової операції", — йдеться на сайті РПЦ.

Що відомо про "політрука в рясі"

І ця назва не є образою для Димитрія Василенкова, адже він навчався у Вищому військово-політичному училищі ім. Андропова — вищий військовий навчальний заклад, який готував офіцерів-політпрацівників. Але потім його потягло на "духовність". Василенко спочатку працював сторожем храму, потім був паламарем, пізніше вступив до семінарії. Був висвячений на священика у 2004-му році. 2006 року закінчив Санкт-Петербурзьку духовну семінарію.

Священик неодноразово відвідував окуповані території України, починаючи від 2014 року, за що потрапив до бази українського "Миротворця".

Брав участь в окупації Криму

Під час захоплення Криму він агітував українських військових на півострові до зради своєї країни та переходу на бік РФ.

"Було ухвалено рішення викликати з Пітера отця Димитрія Василенкова, — і ми з ним почали об'їжджати поки що українські військові частини.

По військових частинах отець Димитрій ходив в оточенні козаків — просто як у поемі. Козаків викликали з Красноярська спеціально заради цієї операції. Така строката група викликала в українських військових набагато менше відторгнення, ніж просто росіяни в камуфляжі. Ворота частин відчинялися через священика. Інакше нас би викинули просто з частини", — розповідав ветеран спецназу ГРУ російським ЗМП, слова якого наводить "Миротворець".

Ще до повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року він неодноразово відвідував окупований Донбас.

У 2022 році агент отець Димитрій вирушив у відрядження до Сирії. Також він відвідував Ічкерію (Чечню) під час її захоплення РФ та брав участь у російській агресії проти Грузії 2008 року.

Раніше скандальний священик РПЦ Андрій Ткачов закликав оккупантів заряджати "Гради" з молитвою.

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