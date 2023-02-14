Політтехнолог пояснив, чому Пригожин припинив набір ув'язнених до ПВК Вагнера

Відомий політичний експерт пояснив, чому ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин поширює інформацію про нібито "500 тис. мобілізованих, щоби дійти до Донбасу", водночас припиняє набір ув'язнених у ПВК Вагнера.

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua політтехнолога Бориса Тізенгаузена.

"Цих двох витягують (Пригожина та очільника Чечні Рамзана Кадирова - ред.), коли треба прикрити інформаційне поле. Вони на себе беруть таку відповідальність, яку ніхто з оточення Путіна не візьме. Для "дичини" є два персонажі. Нехай вони й кажуть. Ба більше, Пригожин по-іншому дивиться на війну. Він же сказав, що до Дніпра йому 1,5-3 роки йти. Ще треба "500 тис. вбити і тоді ми кудись дійдемо". А напередодні він повідомив, що припиняє набір ув'язнених у ПВК Вагнера. І я скажу чому. Втрати можна сховати від цивільних. Але серед ув'язнених інформація поширюється набагато швидше та точніше", - зазначив експерт.

Він додав, що ув'язнені розуміють, якщо Пригожин восени набрав 50 тис., а наразі у нього залишилося менше 5 тис., то виживає менше 10%. Тому ув'язнені почали відмовлятися.

"Нікого він набрати не може, осі і вирішив припинити цей набір. Пригожин розуміє, що від його ПВК нічого не лишилося. Водночас недооцінювати його не варто. На жаль, вони кидають у бій найгірших, а за нас завжди воюють найкращі. Це і є головною несправедливістю", - додав експерт.

Водночас є інформація, що усунення Пригожина пов'язане з протидією військового керівництва Росії. Очільник ПВК "Вагнер" назвав три основні причини.

Додамо, що ватажок "вагнерівців" заявиляє, що ЗСУ чинять важкий опір під Бахмутом. Також він визнав, що взяти Бахмут не вдасться.

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