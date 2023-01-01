Політтехнолог пояснив, що зміниться, якщо Путіна не буде при владі

За словами експерта, Російська Федерація зараз не може капітулювати.

Політтехнолог Михайло Шейтельман говорить, що президент Росії Володимир Путін щиро переконаний у низці абсурдних речей, зкорема, що: "українці та росіяни – один народ; Радянський Союз можливо відтворити; Захід становить страшну загрозу для Росії, а РФ – велика і могутня держава, яка має особливу роль в історії".

Таку думку він висловив "24 каналу".

За словами політтехнолога, ці переконання впливають на позицію російського диктатора у багатьох питаннях, зокрема й щодо війни в Україні.

"Путін у все це вірить по-справжньому. Тому Росія зараз не може капітулювати", – сказав він.

Шейтельман зазначив, що якщо у Росії зміниться влада, то у наступника Путіна буде зовсім інша позиція.

"У того, хто прийде на зміну Путіну, не буде цих божевільних ідей. Ні один з потенційних кандидатів (на місце Путіна – ред.) не має таких переконань – ні Євгеній Пригожин, ні Патрушев-молодший, ні інші", – пояснив політтехнолог.

Він додав, що ідеї диктатора підтримує хіба що Юрій Ковальчук, якого називають особистим банкіром" Путіна. Однак, за словами Шейтельмана, сам Ковальчук не може стати президентом. Він може лише спробувати поставити на це місце когось свого, але "свій через пів року стає чужим".

Він також додав, що Байден в обмін на зняття санкцій, ймовірно, вимагатиме виведення російських військ з України. А гіпотетичний наступник російського диктатора на це погодиться.

"Війні прийде кінець. Більше ніхто не готовий очолювати цю війну, крім Путіна", – резюмував екперт.

Можливі сценарії закінчення війни Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський закликав світ допомогти в реалізації 10 пунктів "української формули миру".

У Кремлі одразу ж відреагували на таку пропозицію і заявили, що Росія продовжуватиме геноцидну війну, бо це свідчить про "здоровий глузд".

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила впевненість, що війна обовʼязково закінчиться за столом переговорів.

Як писало видання The Washington Post, через крах у війні диктатор Путін ізолювався від своїх еліт.

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