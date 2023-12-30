Політтехнолог розповів, що може зупинити імперські бажання Путіна захопити Україну

Російський диктатор Путін не збирається завершувати війну проти України, оскільки живе у світі власних імперських амбіцій та фантазій, але є деякі моменти, які можуть змусити Кремль зупинитись.

Також читайте Експерт назвав слабке місце в обороні окупантів, яке впливає на бажання Кремля продовжувати війну

Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, інформує 24 канал.

Шейтельман наголосив, що амбіції російського диктатора можуть зупинити люди, оскільки вони закінчуються.

"Це нам здається, що їх там нескінченна кількість. Нам здається, що вони дурні і готові йти воювати. Але ні. Кожна наступна смерть росіянина на окупованих територіях наганяє сумнів на інших росіян", – пояснив він.

Він зазначив, що Москва дуже боїться звільняти у запас тих, хто вже перебуває на фронті, оскільки вони повернуться та розкажуть правду про війну, яка може дуже не сподобатись громадянам.

"Тому вони везуть тих, хто не розуміє російською. І люди в них закінчуються, це правда", - сказав Шейтельман.

Крім того, важливу роль відіграє й те, хто саме гине на війні. Політтехнолог заявив, що українські військові знищили 90% російської професійної армії, яка від початку повномасштабного вторгнення увійшла на територію України.

На мерські фантазії Путіна також може вплинути брак військової техніки, яку дуже вдало ліквідовують українські військові. Шейтельман нагадав, що нещодавно Росія залишилась без чергового великого десантного корабля.

"Снаряди поки не закінчуються, з корейцями домовився – "наростив" виробництво. Але я впевнений, що наші вже знайшли тонкі місця, що треба вибивати, що в росіян закінчиться швидше всього. Можна вирахувати, яке в них слабке місце", – зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни стягнули до кордону з Україною 19 тисяч своїх військових.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни збільшили активність БпЛА з вибухівкою на півдні України.

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