Полювання на “Панцирі”: СБУ вдвічі скоротила кількість ключових систем ППО росіян

Полювання на Панцирі вдвічі зменшила кількість ЗРГК «Панцир» му росіян / © скриншот з відео

Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України протягом 2025 року серією далекобійних ударів удвічі скоротили загальну кількість російських комплексів «Панцир».

Про це повідомляє прес-служба СБУ, оприлюднивши відео бойової роботи підрозділу.

Стратегія «чистого неба»

«Панцир-С1» вважається однією з ключових і найсучасніших систем протиповітряної оборони Росії. Вартість одного такого комплексу коливається від 15 до 20 мільйонів доларів. Саме ці установки є найбільш ефективними у протидії українським безпілотникам, тому їх ліквідація стала пріоритетним завданням.

Системне знищення «Панцирів» має стратегічну мету — прорвати щит ППО ворога. Це створює безпечні «коридори» для українських ударних дронів, дозволяючи їм залітати у глибокий тил та вражати важливі об’єкти: військові бази, склади з боєприпасами та аеродроми.

Колосальні збитки ворога

Масштаби роботи спецпризначенців вражають не лише кількістю, а й вартістю знищеного заліза. За оцінками експертів, загальна вартість усіх російських систем ППО, які бійці «Альфи» СБУ знищили протягом 2025 року, становить близько 4 мільярдів доларів США.

Ці втрати суттєво послаблюють спроможність окупантів захищати свої стратегічні об’єкти від повітряних атак Сил оборони України.

Нагадаємо, в Україні змінюють систему протиповітряної оборони. Сирський анонсував термінову перебудову ППО, перерозподіл функцій і посилення дронів-перехоплювачів.