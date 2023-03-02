Полковник ФСБ у відставці назвав Путіна "хворим" і розповів, чи готовий Захід домовлятися з диктатором

Російський опозиційний політик, полковник ФСБ Росії у відставці Геннадій Гудков розповів, що Путін "хворий" і з ним жодна держава світу не зможе домовитись.

Про це він сказав у коментарі Оbozrevatel.

"Переговорів немає. Правильно сказав міністр закордонних справ, що це були просто консультації. Грубо кажучи, вони поставили Путіну просте запитання: "Ти готовий чи не готовий? Якщо ти готовий, ми цю позицію будемо озвучувати перед Україною і уточнювати їхню думку та готовність". Путін на цю готовність відповів ракетами по Україні, і після цього пішли до вас західні танки", - сказав Гудков.

Російський опозиціонер зазначив, що зараз ніхто зі західних держав не готовий говорити з Путіним, оскільки там вважають диктатора "хворим".

"Зараз ніхто йому більше жодних пропозицій не робить, я спілкувався з колегами із Франції, дипломатами та політиками. Позиція тут загалом посилюється з кожним днем, стає більш однозначною, жорсткішою, без жодних сентиментів. Ніхто не хоче з ним домовлятися. На Заході нічого не можуть Путіну запропонувати, окрім визнання поразки, виведення військ, визнання провини, і репарацій, можливо, політичного врегулювання щодо окремих територій, які були захоплені до 23 лютого. Нічого іншого нині жодна країна запропонувати Путіну не може і не буде. Путін показує, що він хворий, несамовитий", - заявив полковник ФСБ.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Росії розпочати "мирні переговори". Він заявив, що РФ повинна "оцінити нові реалії".

Раніше очільник МЗС Росії Лавров заявив, що нібито "Росія готова до серйозних переговорів".

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