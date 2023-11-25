Полковник Грант спрогнозував наміри РФ: які міста можуть потрапити під удар ворога

Окупаційні війська цієї зими, ймовірно, зосередяться на одному чи двох великих містах, щоб спробувати зруйнувати тамтешню інфраструктуру. Під удар ворога можуть потрапити Київ, Львів та Одеса.

Таку думку висловив британський військовий експерт полковник армії Великої Британії на телеканалі "Еспресо".

За його словами, росіяни зосередяться на містах з найбільшою активністю.

"Львів - тому що сюди приїжджають з Польщі, потім, звичайно, Одеса - через зерно та ведення сільського господарства взимку, а Київ - тому що це столиця. Українцям потрібно готуватися до потужних атак", - повідомив він.

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Попри це, це не матиме матиме ефекту, якого хотіла б Росія, бо українці зараз краще психологічно налаштовані.

"Звичайно, буде дуже важко, особливо для тих, хто мешкає у сірій зоні, наприклад в Харківській області. Там більше не працюють магазини і люди повністю залежать від волонтерської допомоги. Тому росіяни будуть продовжувати атакувати сіру зону, наскільки це буде для них можливо, намагаючись проникати все глибше", - додав військовий експерт.

Нагадаємо, у середу, 22 листопода, із приходом перших серйозних морозів в енергосистемі України зафіксували дефіцит електроенергії. Аби збалансувати систему, "Укренерго" довелося застосувати аварійну допомогу від країн-сусідів.

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