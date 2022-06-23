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Полковник розповів про головне завдання, яке ставить Путін Лукашенку щодо України

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Полковник розповів про головне завдання, яке ставить Путін Лукашенку щодо України

Фото: Associated Press

Чисельності та рівня боєздатності білоруських військ замало для масштабного наступу на північ України.

Аби перекрити канали постачання іноземного озброєння армія Лукашенка може наступати у напрямку на Волинську чи Рівненську область. Щоправда, є великі сумніви, що ці завдання посильні для білоруських військ.

Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Костянтин Машовець, пише РБК-Україна.

"Лукашенка примушують воювати. Ті військово-політичні завдання, які йому ставить Путін – навряд чи реальні, якщо йому, дійсно, відводять функцію з перерізання будь-яких комунікацій. Найімовірніше, головне завдання – це відкриття другого фронту, що призведе до сковування і відволікання частини наших військ, сил і засобів", – пояснив Машовець.

Своєю чергою, військовий експерт з Білорусі Ягор Лебядок вважає, що активність білоруських військових  – це, з одного боку, стримуючі маневри, а з іншого - підготовка до можливої оборони.

"Оскільки картина світу військово-політичного керівництва Білорусі дійсно передбачає, що на них нападе Україна чи натовські війська з території України – це не штамп пропаганди, а реальне сприйняття ними світу, то масштабні дії білоруських військ на південному напрямку в такій парадигмі мислення є стримуючими демонстративними діями", – сказав він.

Він припускає, що збройні сили РБ хочуть показати, що в разі нападу, будуть відповідати. Водночас, він не виключає, що оборонні навчання багато в чому можуть використовуватися і для відпрацювання наступу. 

Лебядок також уточнив, що у всіх бригадах збройних сил Білорусі служать солдати строкової служби. Їхня загибель на чужій території спричинить невдоволення всередині країни. 

"Якщо говорити про самостійні дії ЗС Білорусі в наступі на Україну, то єдиний варіант дій, який відносно мінімальний щодо можливих втрат для ЗС Білорусі – це ведення розвідувальної, диверсійної діяльності та проведення спеціальних операцій силами ССО на території України", – припустив Лебядок.

Раніше військовий експерт розповів про загрозу з боку Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь розпочала "мобілізаційні навчання" на кордоні з Україною.

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