Полковник розповів про головне завдання, яке ставить Путін Лукашенку щодо України

Чисельності та рівня боєздатності білоруських військ замало для масштабного наступу на північ України.

Аби перекрити канали постачання іноземного озброєння армія Лукашенка може наступати у напрямку на Волинську чи Рівненську область. Щоправда, є великі сумніви, що ці завдання посильні для білоруських військ.

Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Костянтин Машовець, пише РБК-Україна.

"Лукашенка примушують воювати. Ті військово-політичні завдання, які йому ставить Путін – навряд чи реальні, якщо йому, дійсно, відводять функцію з перерізання будь-яких комунікацій. Найімовірніше, головне завдання – це відкриття другого фронту, що призведе до сковування і відволікання частини наших військ, сил і засобів", – пояснив Машовець.

Своєю чергою, військовий експерт з Білорусі Ягор Лебядок вважає, що активність білоруських військових – це, з одного боку, стримуючі маневри, а з іншого - підготовка до можливої оборони.

"Оскільки картина світу військово-політичного керівництва Білорусі дійсно передбачає, що на них нападе Україна чи натовські війська з території України – це не штамп пропаганди, а реальне сприйняття ними світу, то масштабні дії білоруських військ на південному напрямку в такій парадигмі мислення є стримуючими демонстративними діями", – сказав він.

Він припускає, що збройні сили РБ хочуть показати, що в разі нападу, будуть відповідати. Водночас, він не виключає, що оборонні навчання багато в чому можуть використовуватися і для відпрацювання наступу.

Лебядок також уточнив, що у всіх бригадах збройних сил Білорусі служать солдати строкової служби. Їхня загибель на чужій території спричинить невдоволення всередині країни.

"Якщо говорити про самостійні дії ЗС Білорусі в наступі на Україну, то єдиний варіант дій, який відносно мінімальний щодо можливих втрат для ЗС Білорусі – це ведення розвідувальної, диверсійної діяльності та проведення спеціальних операцій силами ССО на території України", – припустив Лебядок.

Раніше військовий експерт розповів про загрозу з боку Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь розпочала "мобілізаційні навчання" на кордоні з Україною.

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