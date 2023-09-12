Полковник назвав напрямок, де росіяни можуть потрапити в оточення: "Це угруповання має бути знищене"

Військовий аналітик, полковник Петро Черник розповів про ситуацію на фронті. На його думку, окупаційна армія у Бахмуті може потрапити в оперативне оточення, а на півдні ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони окупантів.

Про це він сказав 12 вересня в етері телемарафону.

Петро Черник зауважив, що на Бахмутському напрямку окупанти можуть потрапити в оперативне оточення.

"На східному плацдармі: Бахмут дуже помаленьку рухається до оперативного оточення, дай боже, щоб воно склалося. Те угруповання має бути знищено, а ще краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон. І це направду буде перша серйозна надломна точка. Але ще має пройти якісь час, не поспішаємо", - наголосив він.

Військовий пояснив, що на півдні ЗСУ дійшли до другої лінії оборони.

"На півдні зробили доволі серйозний пролом, дійшли до другої ліній оборони в класичній трьохешелонованій. Завдання: поки ще сухий цикл погоди доторкнутися до північного Поазов'я... Передумови є, однак як буде далі, побачимо... Якщо пройдемо оці ще дві лінії, що залишилися, то далі по великому рахунку аж до Перекопського перешийку серйозних укріплень немає за винятком оборони міст. І тут можуть бути великі вже, дуже серйозні маневрові охоплення. Але й противник це усвідомлює, тому робить усе можливе, щоб перешкодити цьому завданню", - наголосив експерт.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував контрнаступ і назвав напрямок, звідки росіяни тікатимуть.

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