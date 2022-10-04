Полковник СБУ дав прогноз щодо боїв на півдні України і пояснив задум окупантів

Роман Костенко розповів, чому ворог так тримається за правобережний плацдарм на Херсонщині

Російські окупанти не відмовляються від захоплення всього півдня України. Вони сподіваються на зменшення інтенсивності бойових дій взимку, щоб накопичити сили для нового наступу.

Про це розповів секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, чи можуть бойові дії на півдні стишитись у зимовий період, Костенко відповів:

"Я думаю, вони стишаться трохи порівняно з літом - з активною фазою, яка в нас була на початку літа, на кінець весни, коли все було дуже серйозно і противник мав перевагу. Зараз на багатьох ділянках ми маємо ініціативу щодо артилерійського вогню і взагалі проводимо активні дії".

Водночас, полковник СБУ зазначив, що "стихання бойових дій не на нашу користь".

"Ми не повинні цього допускати. Противник тільки й чекає, щоб притримати бойові дії, щоб можна було їх якось заморозити для підготовки особового складу, підготовки оборони і підготовки до наступу. Я впевнений, що він не відмовиться від подальшого захоплення півдня, і це тільки питання часу, коли він зможе підготувати резерви, тому він так тримається за правобережний плацдарм", - пояснив він.

За словами Костенка, завдання ЗСУ - знищити противника, "як мінімум стати в оборону за Дніпром, вивільнити частину військ і спрямувати їх на звільнення Лівобережної України".

Як повідомлялося, Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів

Полковник СБУ Роман костенко розповів, що окупанти у Херсонській області несуть великі втрати, але їм забороняють відступати, бо це завдасть удар по авторитету президента РФ Володимира Путіна.

Фото: understandingwar.org

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