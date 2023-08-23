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Полковник СБУ назвав два стратегічних міста під час контрнаступу ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Полковник СБУ назвав два стратегічних міста під час контрнаступу ЗСУ

Збройні сили України / Фото: Associated Press

На його думку, війна переходить у нову фазу - "війну економік".

Стратегічними напрямками ударів України під час контрнаступу є Бердянськ і Мелітополь.

Таку думку висловив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в етері Еспресо.

Він наголосив, що стратегічно українським військам потрібно вийти на рубіж Азовського моря, взяти під контроль частину Азовського моря, а Кримський міст знищити.

"Розрізати угруповання росіян на дві частини. Уражати порти, які перебувають на Чорному й Азовському морях - це вже економічна стратегія. Це нам дає великі перспективи. Звичайно, активні дії тривають на декількох напрямках. Там, де буде успіх, ЗСУ намагатиметься його розвивати", - підкреслив Костенко.

На його думку, війна переходить у нову фазу - "війну економік".

"Ми маємо розуміти свої ресурси, важливо вибити їхні ресурси. Це дозволить нашим військам більш успішно просуватися", - наголосив Костенко.

Нагадаємо, у ГУР відповіли, що цікавого є в "Москва-Сіті", що він так часто потрапляє під атаки БПЛА.

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Дата публікації
Перегляди
305
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