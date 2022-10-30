Полковник СБУ попередив про небезпеку наступу окупантів на запорізькому або херсонському напрямках

Роман Костенко наголосив, що росіяни можуть піти у наступ на одному з цих напрямків.

Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що російські загарбники можуть піту у наступ на запорізькому або херсонському напрямках.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

Костенко наголосив, що саме ці напрямки мають бути під ретельною увагою Збройних Сил України.

"Не треба забувати, що Південь для РФ – є досить важливим, і ми повинні бути уважними і тут, і на запорізькому напрямку. Ці два напрямки – запорізький і херсонський – мають бути під ретельною увагою ЗСУ, оскільки неясно, де противник піде у наступ. А те, що він піде у наступ, я не сумніваюся, бо командувача замінили на Суровікіна не просто, щоб він можливо відводив війська, а щоб він показав якийсь результат", - сказав полковник СБУ.

Костенко наголосив, що Кремль чекає від Суровікіна результатів, тому ЗСУ мають бути готові зміни тактики окупантів.

"Я думаю, що ракетні удари – це не результат, це будь-хто міг зробити, дати команду на терористичні акти, а от захоплення територій від Суровікіна чекають. Тому нам треба бути уважними. І Південь важливий для РФ, і закріпитися вверх по Дніпру для росіян теж важливо. Тому маємо бути обачними", - резюмував він.

Нагадаємо, армія Російської Федерації зазнала величезних втрат на Авдіївському напрямку на Донеччині. У суботу, 29 жовтня, окупанти намагалися 41 проводити штурмові дії.

На Луганщині окупанти підривають мости, щоб перешкодити наступу ЗСУ.

Американський Інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська знизили темп наступу під Бахмутом після удару Збройних Сил України.

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