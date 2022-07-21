Полковник СБУ пояснив, чому потрібно зруйнувати Антонівський міст для звільнення Херсонщини

Для російських військ — це один із ключових вузлів для постачання військ до Херсона.

Під час проведення контрнаступу на півдні та витіснення ворога на лівий берег Дніпра Антонівський міст повинен бути непридатним для проїзду військової техніки ворога.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив полковник СБУ Роман Костенко.

"Цей міст у перспективі буде зруйновано, і це факт. Ми зараз отримали зброю, яка наносить враження по мосту, хоч і невелике. Але поступово він стане непридатним для проїзду військової техніки та військових вантажів. У рамках проведення контрнаступу на Півдні та витіснення ворога на лівий берег Дніпра це потрібно і доцільно зробити", - зазначив полковник СБУ.

Костенко зауважив, що потім українським воїнам потрібно буде воювати на лівому березі Дніпра і для цього там є плацдарми зі сторони міста Дніпро, тому основне зараз – звільнити Херсон, закріпитися та йти далі.

Нагадаємо, Антонівський міст зазнав ракетного обстрілу з HIMARS уже не один раз.

Пропагандисти з видання "Известия" опублікували відео з наслідками ударів по мосту. На той момент журналіст стверджував, що проїзд через міст відкрито. Після повторного обстрілу на мосту побільшало воронок.

А так званий "заступник голови окупаційної адміністрації" Кирило Стремоусов заявив, що міст фактично зруйнований.

"Міст фактично зруйнований. Якщо удари продовжаться, він може впасти", — скиглив колаборант.

Він також додав, що ударів було завдано з РСЗВ HIMARS: було випущено два пакети по шість ракет. Тому було ухвалено рішення закрити проїзд через міст для вантажного транспорту. Ремонтники намагатимуться відновити міст.

Додамо, що російські ЗМІ спершу писали, що засоби ППО перехопили 10 ракет, випущених по Херсону. Проте вжеза кілька годин вони заявили, що з 12 ракет HIMARS по Антонівському мосту влучило 11.

Антонівський міст — у чому стратегічна важливість для ЗС РФ?

Як визнають самі окупанти, Антонівський міст має стратегічне значення для постачання російського угрупування у Херсоні. Він з'єднує обласний центр із "великою землею". Для постачання військ окупантів у Херсоні є лише два шляхи — Антонівський міст і Каховська ГЕС, яка розташована за 100 км на північ.

У британській розвідці наголошували, що удари по мосту несуть загрозу для постачання російського угруповання в Херсоні. Тому він відіграє вирішальну роль у битві за регіон.

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