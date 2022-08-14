Полковник СБУ розповів, які наразі фахи є затребувані в українській армії

Комплектування ЗСУ відбувається за системою, коли в кожен підрозділ набирають людей не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає.

Наразі в українській армії не вистачає механіків-водіїв танків та навідників-операторів танків.

Про це повідомив полковник СБУ, ветеран АТО, депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Liga.net.

Також читайте ЗСУ пошкодили системи ППО окупантів на Херсонщині і вгатили по 2 складах з боєприпасами

"Наприклад, зараз у територіальних центрів є завдання набрати механіків-водіїв танків та навідників-операторів танків. А приходить та висловлює бажання служити, наприклад, людина, яка раніше була в армії медиком. Але медиків вистачає, і такій людині кажуть: "Вибачте, зараз потреби немає. Почекайте". Водночас є людина, яка вже служила в армії танкістом. Припустимо, зараз вона не дуже хоче йти служити, але вона потрібна. Тому їй дають повістку та забирають на службу", - зазначив Костенко.

За його словами, наразі в Збройних силах України достатньо піхотинців, тому їх не набирають.

"Піхотинців зараз вистачає – тому їх не набирають. Але потрібні водії – і шукають саме їх. Рідкісна та затребувана зараз спеціальність – оператори протитанкових ракет. Є люди, що хочуть служити, але в них взагалі немає досвіду армії. Звісно, що скоріше візьмуть того, на кого країна вже витратила зусилля та кошти, хто вже служив в армії, кому потрібно лише трохи підучитися – і він готовий боєць", - додав Костенко.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначає, доукомплектування військових частин відбувається також за територіальним принципом.

"Якщо, наприклад, потрібно доукомплектувати військові частини Закарпатського регіону, то людей шукає Закарпатський територіальний центр та, можливо, сусідні. Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах", – пояснює Горбач.

Нагадаємо, у Сухопутних військах пояснили, як далі буде відбуватися мобілізація в Україні.

Табу на мобілізацію новій категорії та підтримка ветеранів. Юлія Лапутіна в ТСН

Читайте також: