Полковник запасу ЗСУ пояснив, як звільнення Донецька допоможе ЗСУ обвалити фронт окупантів

Експерт пояснив важливість Донецька.
Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан вважає, що звільнення Донецька і Горлівки обвалить весь фронт окупантів. Тоді можна буде простіше деокупувати Маріуполь.
Про це він сказав в етері "24 каналу".
Роман Світан вважає, що удар по Горлівці та Донецьку обвалить кілька фронтів російських окупантів. Він зазначив, що якщо ЗСУ зайдуть у ці населені пункти, то утримання Маріуполя буде неможливим.
"Удар саме по Горлівці і по Донецьку... завалиться весь Донецький фронт і Південний зокрема... Захід у Донецьк наших військ перетне деяку систему управління і зробить практично неможливим утримання того ж Маріуполя і Новоазовська. Оскільки висоти Донецька - вони панівні... Можна буде тиснути вже вниз у бік Волновахи з півночі, на Докучаєвськ... на Тельманове... на перетин сухопутного коридору", - сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ під час успішного наступу звільнили село Старомайорське Волноваського району Донецької області від російських окупантів.
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