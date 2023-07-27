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Полковник запасу ЗСУ пояснив, як звільнення Донецька допоможе ЗСУ обвалити фронт окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Полковник запасу ЗСУ пояснив, як звільнення Донецька допоможе ЗСУ обвалити фронт окупантів

Війна в Україні. / Фото: Associated Press

Експерт пояснив важливість Донецька.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан вважає, що звільнення Донецька і Горлівки обвалить весь фронт окупантів. Тоді можна буде простіше деокупувати Маріуполь. 

Про це він сказав в етері "24 каналу". 

Роман Світан вважає, що удар по Горлівці та Донецьку обвалить кілька фронтів російських окупантів. Він зазначив, що якщо ЗСУ зайдуть у ці населені пункти, то утримання Маріуполя буде неможливим. 

"Удар саме по Горлівці і по Донецьку... завалиться весь Донецький фронт і Південний зокрема... Захід у Донецьк наших військ перетне деяку систему управління і зробить практично неможливим утримання того ж Маріуполя і Новоазовська. Оскільки висоти Донецька - вони панівні... Можна буде тиснути вже вниз у бік Волновахи з півночі, на Докучаєвськ... на Тельманове... на перетин сухопутного коридору", - сказав він. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ під час успішного наступу звільнили село Старомайорське Волноваського району Донецької області від російських окупантів.

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