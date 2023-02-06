Полковник запасу ЗСУ розповів, чи є загроза наступу росіян на Запоріжжя

У районі Запоріжжя немає достатньої кількості сил росіян-окупантів, а також відсутнє реальне військове завдання, тому місто війська РФ взяти не зможуть.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Запоріжжя окупанти взяти не зможуть, оскільки місто розташоване на обох берегах Дніпра. Місто велике. Взяти його просто неможливо. Тим паче частини, що знаходяться в районі Запоріжжя – це найбільш неповноцінний плацдарм. Оскільки він однаково віддалений від російського тилу, доставка боєприпасів проходить кілька сотень кілометрів під прямим вогнем української артилерії. Ми дістаємо до Азовського узбережжя. Тому підтримувати наступ у районі Запоріжжя невигідно з воєнної точки зору. Тому однозначно напрямок запорізький відпадає", – зазначив він.

Водночас, за словами експерта, Вугледар – у зоні небезпеки. Це один із напрямків, який за військовою наукою, росіяни мають обійти чи взяти, а потім вийти до частин ЗСУ у тил – у район Курахове та Покровська.

"Ми бачимо ту кількість військ, яка є в районі Маріуполя. Там близько 40 батальйонів тактичних груп. Але вони зараз перебувають далеко від лінії фронту, тому що ми також дістаємо практично вже до Маріуполя" – додав Світан.

Додамо, експерт Олег Жданов розповів, що Росія доставила на фронт нове озброєння "винищувач Leopard", хоча відразу мало назву "винищувач танків".

Західні військові експерти писали, що новий повномасштабний наступ Росії в Україні може розпочатися протягом 10 днів, доки Україна не отримала танків від союзників.

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