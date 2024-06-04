Полковник ЗСУ озвучив три напрямки, на які "націлилися" окупанти

Російська окупаційна армія буде зосереджувати основні зусилля на східному фланзі російсько-українського фронту.

Таку думку висловив військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) полковник ЗСУ Владислав Селезньов в етері телеканалу "Еспресо".

Експерт наголосив, що ситуація на півночі Харківщини залишається напруженою.

"Наразі ворог узяв оперативну паузу після того, як зазнав серйозних втрат під час першого етапу своєї наступальної кампанії на півночі Харківщини. Зараз росіяни здійснюють передислокацію сил та засобів, зокрема з території Курської області на територію Білгородської області. Тобто ворог формує ударне угруповання, яке може в найближчій перспективі рушити через наш кордон для посилення тиску на Сили оборони, які діють в напрямку на Липці чи в районі Вовчанська", - зауважив Селезньов.

Він вважає, що для ворожої армії Харківський напрямок, так само як і південь Запорізької області, - це допоміжні напрямки.

"Основні зусилля ворог буде зосереджувати саме на східному фланзі російсько-українського фронту. Йдеться про три ключові напрямки. Напрямок на Краматорськ, Покровськ і Курахове. Саме там ворог буде намагатися максимально тиснути на українських оборонців, щоб реалізувати ключову політичну місію Путіна, заради якої він починав так звану СВО у лютому 2022 року. Йдеться про повну окупацію Донецької області", - наголосив Селезньов.

Додамо, розвідка Британії назвала напрямок, де армія РФ зосереджує основні зусилля.

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