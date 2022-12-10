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Полковник ЗСУ припустив, коли Росія може здійснити нову масовану атаку, та назвав ціль ворога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Полковник ЗСУ припустив, коли Росія може здійснити нову масовану атаку, та назвав ціль ворога

Фото: Військово-морські сили США

Передислокація стратегічних бомбардувальників з аеродрому в Енгельсі після "бавовни" жодним чином не впливатиме на здійснення нових атак.

За спостереженнями Росія обстрілює Україну 1 раз на 2 тижні. На думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, окупанти можуть завдати ще кілька масованих ракетних ударів. Ціль воррга - критична інфраструктура. 

Про це військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 каналу.

Він наголосив, що передислокація стратегічних бомбардувальників з аеродрому в Енгельсі після "бавовни" жодним чином не впливатиме на ухвалення рішень щодо здійснення нових масованих обстрілів. Втім, будуть складнощі із підготовкою та певних маршрутів руху ракет – вони можуть бути змінені. Ба більше, є велике питання у доцільності цих масованих ударів, якщо українська система протиповітряної оборони збиває понад 50% ракет.

"Це вже як політичне керівництво Росії ухвалить рішення. Вони можуть поставити завдання до нуля випустити всі ракети, які мають і військові виконають наказ", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Що робитиме Путін, коли закінчаться ракети

Військовий експерт вважає, у Росії вистачить ракет ще на п’ять-шість великих масованих ударів. Після цього, на його думку, у Путіна залишиться два виходи:

  • ще більша ескалація, аж до застосування ядерної зброї;
  • перехід до позиційної війни.

Очільник української розвідки Кирило Буданов також вважає, що в РФ залишилися ракети лише для декількох масштабних атак, після чого "вони вийдуть у повний нуль".

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Дата публікації
Перегляди
4061
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