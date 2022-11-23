Полковник ЗСУ про звільнення Криму від окупантів: є лише один спосіб

Петро Черник прогнозує, що тиск на півострів буде наростати.

Звільнення Криму від окупантів сьогодні можливе лише військовим шляхом, армія РФ будує оборону і готується відбивати ракетні атаки ЗСУ.

Про це розповів на Youtube-каналі ТСН військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

"Немає іншого способу повернення Криму, ніж воєнна операція. До речі, українці мають в своєму історичному активі блискучу операцію полковника УНР Петра Болбочана в 1918 році. Тобто для нас не вперше проводити бойові дії на Кримському півострові. Або погроза силою повернення півострова додому. Інших сценаріїв я не бачу", - заявив Черник.

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На думку полковника, українці мають "дещо викривлену реальність - мовляв, дипломати щось вирішують". Однак, за його словами, "дипломати насправді посередники, а вирішує сила".

"В нашому випадку Крим повернеться виключно силою. Росіяни усвідомлюють по-справжньому серйозно, що військова операція можлива. Вони розташовують уздовж берега установку "Поле-21" з метою придушення GPS-сигналу. Думаю, натяк більш, ніж очевидний. Ми маємо в своєму розпорядженні реактивні системи залпового вогню, які наводяться на цілі з допомогою GPS-сигналу", - пояснив він.

Черник прогнозує, що воєнний тиск на Крим обов'язково буде наростати.

"Як воно все оформиться у підсумку - я би не поспішав. На мій погляд, приорітетом залишається звільнення материкової України, і тільки тоді можемо перейти до повернення Криму", - додав він.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України після деокупації Херсона роблять сміливі прогнози щодо звільнення Криму. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов не виключив, що ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією може завершитися до весни.

Згодом Міноборони в своєму Twitter повідомило, що взимку не варто чекати на паузу в бойових діях, і зробило ще один натяк щодо Криму.

"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, найімовірніше, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму", – йдеться в повідомленні.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що українська артилерія після виходу на узбережжя Дніпра на Херсонщині отримала змогу контролювати територію біля Криму.

Своєю чергою, окупанти біля адміністративного кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ. Окопи росіян біля пункту пропуску "Чонгар" і в районі Армянська потрапили на супутникові знімки.

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