Полковник ЗСУ в запасі назвав найбільшу помилку окупантів на фронті

Російські військові обрали для себе тактику, яка є неправильною, - це утримування лінії фронту.

Найбільшою помилкою окупантів є що, вони самі стягують техніку та резерви до лінії фронту, а Сили оборони швидко її знищують.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"На все свій час. До тих чи інших результатів можна підходити по-різному. Росіяни після початку наших наступальних дій відіграли по плану втримувати лінію оборони за будь-яку ціну. Це з військової точки зору не дуже грамотний хід", - зазначив Роман Світан.

За його словами, російські військові обрали для себе тактику, яка є неправильною, - це утримування лінії фронту. Оптимальним рішенням було б іноді відходити на інші, кращі лінії оборони. Відходи, якщо вони керовані, є нормальними діями на фронті, вважає Світан.

"Вони спалили вже частину оперативних резервів. Вони підірвали дамбу Каховського водосховища: спустили воду, звільнили оперативні херсонські резерви та перекинули їх на Запорізький напрямок", – повідомив полковник ЗСУ.

Як повідомляли раніше, окупанти починають повертатися на свої позиції, які були затоплені після знищення Каховської ГЕС. Такі дані надала керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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