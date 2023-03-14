Полковника Міноборони затримали на хабарі за зняття з військового обліку

Заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України затримали під час отримання хабаря.

Про це інформує ДБР.

За даними слідства, 60-річний полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового обліку.

Відомо, що посадовець вимагав 9 тисяч доларів. Його вдалося затримати після передачі документів та одержання коштів.

"У ході обшуків, проведених за місцем мешкання посадовця, вилучили документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин РФ, зброю та грошові кошти. Наразі досудове розслідування триває. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

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Також вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у тому числі серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині медики вимагали гроші за лікування пораненого військового.

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