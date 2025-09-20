Полковник армії Британії дав невтішний прогноз щодо війни в Україні: що сказав

ЗСУ на фронті / © СБУ

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що після саміту на Алясці Володимир Путін чітко продемонстрував, що не зацікавлений у мирі. Експерт наголосив, що двозначність США та деяких країн НАТО лише погіршила ситуацію і призвела до посилення російських атак на Україну.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Чому саміт на Алясці провалився

На думку полковника, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна негативно вплинула на ситуацію. З моменту саміту Росія здійснює більшу кількість атак на Україну, ніж до його проведення.

«Думаю, двозначність, яка виходить від США та деяких країн НАТО, дійсно погіршила ситуацію», — сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Він додав, що Велика Британія прагне змусити Трампа діяти більш активно, оскільки його переговори досі не призвели до позитивних зрушень.

Полковник вважає, що європейським країнам потрібно демонструвати більш єдиний фронт. Він наголосив, що НАТО має ухвалити рішуче рішення, оскільки перемир’я в 2025-2026 роках поки не має жодних перспектив.

«Реальною демонстрацією європейської воєнної потужності НАТО було б створення безпольотної зони для захисту цивільних цілей в Україні. Я знаю, що технічні деталі цього обговорюються у військових штабах по всій Європі. Але чи є у європейських політиків рішучість та сміливість це реалізувати, наразі невідомо», — підсумував експерт.

