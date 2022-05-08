"Полон для азовців означає смерть": захисники заблокованого Маріуполя мають чотири варіанти дій

Захисники Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиний спосіб, який буде гарантувати життя – стояти і боротися.

Захисники заблокованого Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиним прийнятним – є битись. Полон означатиме для українських бійців смерть.

Про це заявив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко під час брифінгу з "Азовсталі"

"Щодо шансів, які у нас є тут, то я вам скажу те саме, що я говорю своїм товаришам, солдатам… у такій критичній ситуації, як зараз, у нас є (чотири варіанти –Ред)… Перше – можна, звісно, просто відкласти зброю і сидіти в кутку і чекати кінця. Це буде повільна смерть від голоду чи швидка смерть від бомби, просто прийняти", - зазначив він.

За словами Самойленка, другий варіант – спробувати якось втекти, як боягуз, думати лише про власне життя, не думати про свій обов'язок, про присягу і саме це відбулося з командиром морпіхів.

"Ситуація така, що ми більше ніж за 100 кілометрів від наших основних позицій, ми не маємо належної підготовки з обох сторін, тут не можна прорватися, це неможливо, але якщо думаєш лише про своє життя, то звісно будеш хапатися за будь-яку можливість. Такий варіант – це великий сором, по-друге це може призвести й до смерті, тому що один із людей помер під час такої спроби", - розповів він.

Третє, що можна зробити, за словами офіцера - це відкласти зброю і просто здатися. А четвертий варіант – це єдиний спосіб, який буде гарантувати життя – стояти і боротися.

"Ми весь цей час знали, що полк "Азов" не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон і здатися для нас – це неприйнятно. Ми не можемо зробити такий великий подарунок ворогу", - сказав він

Самойленко наголосив, що полон для "азовців" означає смерть, оскільки ворог порушує всі правила і звичаї війни.

Також у полку "Азов" назвали, скільки їм вдалося знищити окупантів у Маріуполі від початку війни.

Родичі "азовців" вимагають від міжнародної спільноти врятувати захисників

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