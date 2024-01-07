"Полон – вбиває": в Україні пройшла акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі" – фото

У Києві та інших містах України організували акцію на підтримку азовців, які досі перебувають в російському полоні.

У низці міст України 6 та 7 січня проходить чергова акція-нагадування на підтримку полонених захисників "Азовсталі" під назвою "Не мовчи. Полон вбиває!".

Про це напередодні повідомила Організація родин захисників Маріуполя в Instagram.

"Крайній довгоочікуваний обмін повернув захисників України, зокрема й оборонців Маріуполя, але, на жаль, родини 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у списках обміну своїх рідних та їхніх побратимів так і не побачили. Росія досі утримує їх у темних застінках невідомості", – йдеться в повідомленні.

Такі акції проходять у Києві, Харкові, Кременчуці, Кривому Розі, Чернівцях, Овручі та Івано-Франківську.

Так, у Києві сотні людей провели акцію Free Azov на Михайлівській площі.

Акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі" у Києві / Фото: Українська правда

Акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі" у Києві / Фото: Українська правда

Акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі" у Києві / Фото: Українська правда

Люди стояли з плакатами "Поверніть сина з полону", "Не мовчи, полон вбиває", "Поки ти мовчиш, мою сім'ю катують", "Моя душа все ще в полоні".

У центрі Одеси акція на підтримку військовополонених відбулась 6 січня.

Учасники акції, родичі, знайомі та містяни намагались привернути увагу громадськості до захисників Маріуполя, які ще досі залишаються в полоні.

Акція в Одесі на підтримку полонених "азовців"

Акція в Одесі на підтримку полонених "азовців" / Фото: Суспільне

Під час акції люди скандували: "Слава морській піхоті! Не дайте їм померти! Полон — це не опція для збереження життя! Волю маріупольському гарнізону! Волю полку Азов!".

Акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі" пройшла і в Кременчуці.

Акція в Кременчуці на підтримку полонених "азовців" / Фото: Кременчуцька газета

Так, попри заборону 6 та 7 січня проведення в місті масових зібрань, 7 січня, опівдні в Кременчуці відбулася недовготривала чергова акція-нагадування на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Участь в акції брали до десятка містян.

Акція у Чернівцях

У Чернівцях 7 січня, на Центральній площі також зібрались родичі полонених військовослужбовців, зокрема, захисників "Азовсталі", щоб нагадати про звільнення захисників, яких тривалий час утримує Росія. Також підтримати людей прийшли небайдужі чернівчани. На акції було близько 70 людей.

Акція в Чернівцях на підтримку полонених "азовців" / Фото: Чернівецький промінь

Акція в Чернівцях на підтримку полонених "азовців" / Фото: Чернівецький промінь

Акція в Чернівцях на підтримку полонених "азовців" / Фото: Чернівецький промінь

Акція в Чернівцях на підтримку полонених "азовців" / Фото: Чернівецький промінь

Оборона Маріуполя тривала від лютого до травня 2022 року. На заводі "Азовсталь" перебували українські захисники – бійці Національної гвардії, зокрема полку "Азов", співробітники СБУ, військовослужбовці ЗСУ, прикордонники й поліцейські.

16 травня президент України Володимир Зеленський і Генеральний штаб Збройних сил України повідомили, що з "Азовсталі" розпочали евакуацію українських військовослужбовців, зокрема важкопоранених. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, з "Азовсталі" вийшло приблизно 2,5 тис. захисників. Частину з них вдалося повернути під час обмінів, але більшість залишається в полоні.

Командир 12-ї бригади НГУ "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") розповів, що під час обміну 3 січня 2024 року з російського полону не повернувся жоден боєць 12-ї бригади спецпризначення "Азов" НГУ, які захищали Маріуполь.

У російському полоні досі залишаються 900 "азовців", які 86 діб, рятуючи Україну та стягуючи на себе ворожі сили, билися в оточеному окупантами Маріуполі в нелюдських умовах з мінімальною кількістю боєприпасів, їжі та медикаментів.

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