Полонені бойовики “ЛДНР” записали розпачливе звернення до Путіна: у чому причина

Росія обмінює лише полонених росіян, а “мобіки” з Донбасу, які воювали за інтереси РФ, виявилися нікому не потрібними.

Полонені бойовики “ЛДНР”, яких Росія не вносить у списки обміну військовополоненими, записали звернення до верховного головнокомандувача збройних сил РФ Володимира Путіна. Вони нагадали господарю Кремля поширену в Росії фразу “росіяни своїх не кидають”.

Відео цього звернення опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст та блогер Денис Казанський.

“Ми всі боролися пліч-о-пліч, а коли дійшло справу до обміну військовополонених, про нас забули. Росіяни своїх не кидають. Чи стосується ця фраза захисників Донецька та Луганська?” - запитують у цьому зверненні мобілізовані до російської армії мешканці окупованих Донецької та Луганської областей.

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За їхніми словами, Росія обмінює лише полонених росіян, а “мобіки” з Донбасу, які воювали за інтереси РФ, виявилися нікому не потрібними.

“Коли прийде наш час? Роз’ясніть нашу подальшу долю”, - розпачливо просять вони Путіна.

Звернення оголосили 69 військовополонених так званої “ЛДНР”, але, як наголосив їхній представник, насправді їх набагато більше, але більшість уже втратили надію і не вірять, що обмін колись відбудеться.

“Росія могла б давно вже обміняти їх на полонених солдатів ЗСУ, але росіянам важливіше мучити українців, ніж витягувати своїх. До того ж, “ополченців” із Донбасу в Росії взагалі не вважають за людей”, - зауважив Денис Казанський.

Нагадаємо, Росія знову затримує обміни військовополоненими. Це робиться навмисно, аби втягнути родичів військовополонених в дестабілізацію ситуації в Україні.

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