Війна
590
Полонені корейські бійці не хочуть повертатися до КНДР

Полонені бійці КНДР, які воювали на боці Росії, очевидно, бояться повертатися додому.

Два солдати з Північної Кореї, які зараз перебувають у полоні в Україні, попросили передати їх Південній Кореї. Відповідний запит вони зробили під час зйомок документального фільму, який координували південнокорейські правозахисники з Gyeore-eol Nation United.

Про це пише DW з посиланням на AFP.

Зазначається, що інтервʼю з полоненими записали 28 жовтня у Києві. В українській столиці бійці КНДР перебувають після їх взяття у полон українськими солдатами. Один з них ще у лютому висловлював бажання поїхати до Південної Кореї.

Нагадаємо, Сили оборони взяли у полон двох поранених військових із Північної Кореї, їх доправили до Києва для допиту СБУ.

Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї підтвердила взяття в полон українськими військовослужбовцями двох солдатів армії КНДР у Курській області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати лідеру КНДР Кім Чен Ину солдатів його армії, якщо він зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, що перебуваються у полоні РФ.

Зауважимо, шо Конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів своєю територією, а жителів півночі, тобто КНДР — своїми громадянами.

