ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Полонені китайці розповіли, як потрапили в пекло війни в Україні: подробиці

Один із них — майже втратив зір, інший зізнався: найбільше боявся трупів і дронів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Полонені китайські найманці Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо під час інтерв’ю на каналі «Мосейчук+»

Полонені китайські найманці Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо під час інтерв’ю на каналі «Мосейчук+» / © ТСН

Китайські військовополонені Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо поділилися шокуючими подробицями участі громадян КНР у війні проти України.

Про це вони розповіли інтерв’ю програмі «Мосейчук+».

Китайці потрапили до російських підрозділів через контракти, а ось втекти зі служби, за їх словами, було неможливо — «командир просто вб’є тебе».

За словами Вана Гуана Цзюня, в його дивізії було законтрактовано приблизно 120 китайців. Чжан Ренбо уточнив, що у його взводі було четверо громадян Китаю.

Тренування для них було коротким:

  • «Я навчався 7 днів», — каже Гуан Цзюнь.

  • «А мене навчали місяць», — додав Ренбо.

Гуан Цзюнь розповів, що встиг опанувати базові навички стрільби з автомата та надання першої медичної допомоги.

Натомість Чжан Ренбо потрапив у надзвичайно складну ситуацію ще під час навчань:

«До передової у нас був триденний збір. У тренувальному таборі у мене сильно постраждали очі. Зараз я майже нічого не бачу. Коли потрапив на передову, бачив дуже погано. Тікати було неможливо. І якщо хочеш втекти — командир просто вб’є тебе», — заявив він.

Ван Гуан Цзюнь підтвердив, що чув про існування так званих «заградзагонів» — формувань, які не дозволяють відступати з поля бою.

«Я чув про такі загони ще до того, як потрапив на війну. Вони не дають покинути поле бою», — зазначив він.

На запитання, як їм вдавалося долати страх, Гуан Цзюнь відповів: «Бойового контакту в мене не було. Але по дорозі ми бачили багато трупів, було багато дронів, і ми ховалися. Нас бомбили. Я найбільше боюсь трупів і дронів. Коли я бачу трупи, мені здається, що більше не зможу їсти».

Нагадаємо, агресор Росія нахабно відкидає заяви про те, що у війні в Україні на їхньому боці воюють громадяни Китаю.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie