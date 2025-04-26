Полонені китайці розповіли, як потрапили в пекло війни в Україні: подробиці

Полонені китайські найманці Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо під час інтерв’ю на каналі «Мосейчук+» / © ТСН

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Китайські військовополонені Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо поділилися шокуючими подробицями участі громадян КНР у війні проти України.

Про це вони розповіли інтерв’ю програмі «Мосейчук+».

Китайці потрапили до російських підрозділів через контракти, а ось втекти зі служби, за їх словами, було неможливо — «командир просто вб’є тебе».

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За словами Вана Гуана Цзюня, в його дивізії було законтрактовано приблизно 120 китайців. Чжан Ренбо уточнив, що у його взводі було четверо громадян Китаю.

Тренування для них було коротким:

«Я навчався 7 днів», — каже Гуан Цзюнь.

«А мене навчали місяць», — додав Ренбо.

Гуан Цзюнь розповів, що встиг опанувати базові навички стрільби з автомата та надання першої медичної допомоги.

Натомість Чжан Ренбо потрапив у надзвичайно складну ситуацію ще під час навчань:

«До передової у нас був триденний збір. У тренувальному таборі у мене сильно постраждали очі. Зараз я майже нічого не бачу. Коли потрапив на передову, бачив дуже погано. Тікати було неможливо. І якщо хочеш втекти — командир просто вб’є тебе», — заявив він.

Ван Гуан Цзюнь підтвердив, що чув про існування так званих «заградзагонів» — формувань, які не дозволяють відступати з поля бою.

«Я чув про такі загони ще до того, як потрапив на війну. Вони не дають покинути поле бою», — зазначив він.

На запитання, як їм вдавалося долати страх, Гуан Цзюнь відповів: «Бойового контакту в мене не було. Але по дорозі ми бачили багато трупів, було багато дронів, і ми ховалися. Нас бомбили. Я найбільше боюсь трупів і дронів. Коли я бачу трупи, мені здається, що більше не зможу їсти».

Нагадаємо, агресор Росія нахабно відкидає заяви про те, що у війні в Україні на їхньому боці воюють громадяни Китаю.