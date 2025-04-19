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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Полонені окупанти розповіли про наказ вийти на адмінкордон Дніпропетровщини

З цією метою противник провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» дві масовані наступальні операції із залученням великої кількості танків, ББМ, бронеавтомобілів і особового складу.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Полонені російські військові

Полонені російські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Двоє полонених окупантів дали свідчення про суворий наказ російським військам до 9 травня вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Про це повідомив речник тактичної групи «Вугледар» підполковник Олексій Бєльський, передає АрміяInform.

Для Москви «звільнення ДНР» мало стати історичною паралеллю із 1945-м роком, символом перемоги над «сучасними фашистами — українцями».

З цією метою противник провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» дві масовані наступальні операції із залученням великої кількості танків, ББМ, бронеавтомобілів і особового складу.

Після нищівного розгрому цих колон ворог вдався до застосування мотоциклів, багі та квадроциклів.

За допомогою високомобільних транспортних засобів окупанти шукають «шпарини» в українській обороні, намагаються проскочити до населених пунктів з метою накопичення, а також атакують.

Утім, українська аеророзвідка працює відмінно, більшість військовослужбовців РФ знищується ще на під’їзді до українських позицій.

Так, протягом 1-18 квітня підрозділи у тактичної групи «Вугледар» відбили 448 атак і наші воїни завдали окупантам суттєвих втрат:

  • 2812 окупантів — поранено та знищено

  • 19 танків

  • 52 броньовані машини знищено

  • 218 одиниць авто, мототранспорту, квадроциклів та багі

  • 32 антени зв’язку та РЕБ.

Нагадаємо, ЗСУ просунулись у Білгородській області.

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