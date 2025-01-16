Полонені росіяни розповідають цікаві речі про підготовку військових КНДР у РФ — офіцер ЗСУ

Під час підготовки росіян і корейців намагаються тримати окремо.

Загарбники, які потрапляють у полон, на допитах розповідають, про кращу підготовку та екіпірування військових з КНДР для боїв на Курщині, ніж самих російських контрактників.

Про це в етері Еспресо розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук.

Він заявив, що підрозділам його бригади поки не вдалося взяти в полон військових КНДР.

"Втім, ми брали в полон росіян, які розповідали і стверджували, що разом з ними підготовку проходили північнокорейські військові. Вони їх ні з ким не сплутали й стверджували, що це саме північнокорейські військові. Цікаво те, що полонені росіяни розповідали, що екіпірування, озброєння та підготовка військових з КНДР була значно краща, ніж російських контрактників. Завданням, за словами полонених окупантів, для північнокорейців були виключно штурмові дії, а вже росіяни мали закріпитися у разі успіху на позиціях", - розповів Гайдащук.

Крім того, росіяни розповідають, що їх намагаються тримати окремо від корейців під час проживання на базах і проходження підготовки.

"Відношення російських окупантів до північнокорейців незрозуміле. Оскільки, за розповідями полонених росіян, вони в контакт з ними не вступали. По-перше, між ними є мовний барʼєр. По-друге, живуть, харчуються і тренуються північнокорейці повністю відмежовано від російських окупантів. Спільних дій, окрім бойових, в них немає", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея готова забрати до себе полонених північнокорейців.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий розповів, як відрізнити бійців КНДР від росіян на полі бою.

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