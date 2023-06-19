Полонені воїни ЗСУ в Угорщині: Європейський Союз відреагував на дії Будапешта

У Єврокомісії вимагають від офіційного Будапешта пояснення, як полонені воїни ЗСУ опинилися в Угорщині та на яких підставах там утримують громадян України.

Про це у коментарі Delfi сказав прессекретар Єврокомісії із закордонних справ та безпекової політики Петер Стано.

Він наголосив, що Росія повинна дотримуватись Женевських конвенцій щодо утримання військовополонених українців. Також Стано переконаний, що Угорщина повинна пояснити свою участь щодо того, як військові ЗСУ опинились на території цієї держави та відреагувати на вимоги України.

"Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їх життя на небезпеку. Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються Росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", - сказав прессекретар Єврокомісії із закордонних справ та безпекової політики.

Воїни ЗСУ в Угорщині: що відомо

8 червня РПЦ заявила про те, що за її посередництва Угорщини було передано групу українських військовополонених із Закарпаття. Україні вдалося встановити місцезнаходження11 колишніх військовополонених, які наразі перебувають в Угорщині.

Відомо, що воїнів ЗСУ утримують в неволі та дозволяють спілкуватись з рідними лише під наглядом та не більше кількох годин.

В українському МЗС вимагають від Угорщини допустити до полонених наших дипломатів, щоб ті дізнались про стан громадян України та надали їм допомогу.

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