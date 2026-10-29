Озброєні окупанти втекли з-під варти на Харківщині: у ЗСУ відповіли, чи був такий інцидент

Втеча озброєних полонених на Харківщині / © Фото з відкритих джерел

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Військова служба правопорядку (ВСП) ЗСУ спростувала повідомлення про нібито втечу двох озброєних російських військовополонених поблизу Старовірівки Харківської області. У відомстві заявили, що такого інциденту не було.

Про це повідомила Військова служба правопорядку, коментуючи інформацію, яка поширилася в соціальних мережах.

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«Поширена інформація не відповідає дійсності, зазначена подія у ВСП не фіксувалася», — наголосили у відомстві.

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У ВСП також спростували повідомлення про нібито розстріл автомобіля служби поблизу Старовірівки. Там запевнили, що підрозділи Військової служби правопорядку продовжують виконувати завдання у штатному режимі у визначених місцях.

«Закликаємо представників медіа, соціальних мереж та лідерів громадських думок перевіряти достовірність інформації і користуватися офіційними джерелами», —підсумували у відомстві.

Що раніше повідомляли про втечу полонених

Нагадаємо, військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним «Осман» раніше заявив, що 28 жовтня близько 21:00 у районі Старовірівки нібито втекли двоє полонених зі зброєю, які перебували під вартою ВСП.

Однак Військова служба правопорядку офіційно заперечила факт такої втечі.

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Російські військові три місяці працювали кур'єрами в Києві

Раніше боєць 425-го окремого штурмового полку з позивним «Киянин» розповів, що двоє російських військових змогли проникнути до Києва та близько трьох місяців працювали кур'єрами служби доставлення.

За його словами, росіяни перейшли лінію фронту на Сумщині, після чого попутними машинами дісталися столиці без документів і грошей. Згодом вони влаштувалися кур'єрами, заробили кошти, придбали телефон і спробували виїхати до Білорусі, де їх затримали прикордонники.

Військовий також згадав випадок про росіянина, який проник у тил на Дніпропетровщині та пересувався електричками без документів. За його твердженням, чоловіка викрили після спроби розрахуватися карткою російського «Сбербанку».

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