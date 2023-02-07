"Полонених не беремо": російський окупант розповів про свої військові злочини (аудіоперехоплення 18+)

"Сказали ж російською мовою: полонених не беремо", – окупант розповідає про "зачистки".
Солдат РФ розповів дружині чи подрузі про те, як не брав у полон, а розстрілював українських бійців.
Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові окупанта, передає Головне управління розвідки Міноборони України.
Військовослужбовець Росії описує свої військові злочини, а його співрозмовниця підбадьорює, кажучи, що так і треба.
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"Та ми вже після, вважай, зачищали, добивали їх та й усе", – каже окупант.
На це співрозмовниця військовослужбовця каже: "Та їх взагалі давити треба всіх підряд… їх нема чого шкодувати! правильно".
На цьому окупант не зупиняється та продовжує ділитися подробицями своїх злочинів.
"Один – живий ще, кричить: "Не стріляй! не вбивай!" Я його пристрелив", – каже він.
Також солдат країни-агресорки розповів те, що в його армії не беруть полонених.
Нагадаємо, що українська розвідка також оприлюднило перехоплення, в якому солдат РФ розповідає про повну неукомплектованість особового складу на фронті.
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