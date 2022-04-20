"Полонених у Попасній наказано вбити": розвідка перехопила розмову окупантів (аудіо)

Головне управління розвідки Міноборони України отримало аудіоперехоплення розмови російських військових про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної в Луганській області.

Це є відвертим воєнним злочином, наголосили у відомстві.

Про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони ввечері 20 квітня.

"Старшого серед них залишити, решту відпустити назавжди. Назавжди відпустити, щоб їх більше ніхто ніколи не бачив, включно з рідними", – йдеться у розмові російських окупантів.

"Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія расії – це вбивці, ґвалтівники та мародери й ніяким чином не військові", – йдеться у повідомленні розвідки.

Там також наголосили, що воєнні злочини не мають терміну давності, та гарантували, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані.

Нагадаємо, раніше 20 квітня у розвідці повідомили, що російські окупанти проводять штурмові дії в районі Попасної.

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