Полонених, яких РФ нібито перевозила у літаку ІЛ-76, під час сьогоднішнього обміну не було - ГУР

Наразі невідомо, чи були взагалі полонені на борту ІЛ-76, який розбився.

Українських військових, яких Росія начебто перевозила на ІЛ-76 24 січня, коли сталася авіакатастрофа у Бєлгородській області, під час сьогоднішнього обміну не було.

Про це у коментарі Голосу Америки повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

"Людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули", - сказав він.

Зауважимо, що країна-агресорка РФ стверджує, що українські військові загинули під час падіння літака. Однак підтвердити цю інформацію досі не вдалося. Наразі невідомо, чи були взагалі полонені на борту, який розбився.

Нагадаємо, у середу, 31 січня, Україна повернула додому із російського полону 207 військових. За словами президента Володимира Зеленського, сьогоднішній обмін став 50-м.

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