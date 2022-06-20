Полонений окупант поділився з СБУ враженнями щодо війни: росіяни зазнають на сході України величезних втрат

Полонений уродженець Луганська розповів українським військовим, що окупанти зазнають на сході України величезних втрат.
Зокрема - у Рубіжному в боях за одну вулицю ЗСУ знищили 70% роти військових злочинців РФ.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Як зазначається, на східній ділянці фронту окупанти мають чисельну перевагу - щонайменше у 20 разів. Полонений чоловік каже, що вулицю Володимирську вони проходили чотири тижня. Просувалися з такими боями і втратами, що від роти за цей час залишилося 70%.
“Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного “підкріплену” таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк. Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя. Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ”, - наголосили в пресслужбі СБУ.
Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни почали повільну ексгумацію померлих.
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