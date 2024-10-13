Полонений окупант розповів про "китайців" у російській армії та суми виплат за контракт

Він дізнався про можливість укласти контракт і піти на війну з реклами у Telegram-каналі.

Контрактник окупаційної армії, який потрапив у полон під час ведення штурмових дій, повідомив про 1,6 млн російських рублів, які йому заплатили за згоду піти на війну, а також розповів про “китайців”, яких російське командування залучає до ведення бойових дій.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

За словами полоненого, він жив лише з бабусею. Його матір убив її співмешканець через ревнощі. Старший брат відсидів 15 років за вбивство і знову потрапив у місця позбавлення волі, де погодився підписати контракт з армією, бо йому пообіцяли через пів року скасувати всі його судимості.

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Сам він дізнався про можливість укласти контракт і піти на війну з реклами у Telegram-каналі. Отримані за підписання контракту 1,6 млн рублів збирався потратити на облаштування приватного будинку та на весілля.

Російський окупант розповів, що потрапив у полон, коли у складі групи з восьми чоловік пішов на пошуки води, яка закінчилася. Під час вилазки росіяни, серед яких, за словами полоненого, були “китайці”, наштовхнулися на українських бійців. Під час бою шестеро окупантів загинули, а він та один “китаєць” потрапили у полон.

“З “китайцями” ми спілкувалися тільки жестами, він половину розуміє по-російськи, але не особливо”, - зауважив полонений окупант.

Він також розповів, що командування ставить перед російськими військовими завдання захопити позицію і тримати оборону. Бійців, які відступили, “обнуляють”, тобто розстрілюють.

Нагадаємо, російським окупантам у таборі для військовополонених забезпечують харчування на дві тисячі двісті кілокалорій на день, медичну частину такого рівня, що можуть позаздрити амбулаторії в багатьох українських селах, і зарплати в півтори тисячі гривень.

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